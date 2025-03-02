Allkollü sürücü polisten kaçtı ortalığı savaş alanına çevirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.Abone ol
Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü Ali Furkan T. (28), 55 AHJ 889 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.
Araç, Kemal Paşa Mahallesi Kahraman 5'inci Sokak'ta elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.
Ekiplerce yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulduğu ve 11 bin 622 lira ceza uygulandığı öğrenildi.