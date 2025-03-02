BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

Allkollü sürücü polisten kaçtı ortalığı savaş alanına çevirdi

Allkollü sürücü polisten kaçtı ortalığı savaş alanına çevirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.

Abone ol

Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü Ali Furkan T. (28), 55 AHJ 889 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Araç, Kemal Paşa Mahallesi Kahraman 5'inci Sokak'ta elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği yıkıldı, su borusu patladı.

Ekiplerce yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulduğu ve 11 bin 622 lira ceza uygulandığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel ekonomiyi hurma hesabıyla değerlendirdi
Özgür Özel ekonomiyi hurma hesabıyla değerlendirdi
50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamı sağlandı
50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamı sağlandı
Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İmralı çağrısına ilişkin flaş açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İmralı çağrısına ilişkin flaş açıklama
Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası İngiltere'de bambaşka karşılandı
Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası İngiltere'de bambaşka karşılandı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak
Fransa'daki ilk Atatürk büstü çalınmıştı: Yenisi getirildi
Fransa'daki ilk Atatürk büstü çalınmıştı: Yenisi getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa günah bizden gider
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa günah bizden gider
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu
Ata Ortaokulu, Osman Nuri Bakırcı için şiir yarışması düzenledi
Ata Ortaokulu, Osman Nuri Bakırcı için şiir yarışması düzenledi
"Hakem yardımcı oldu bize" diyen Babel'den yeni açıklama
"Hakem yardımcı oldu bize" diyen Babel'den yeni açıklama
Trump-Zelenskiy kavgası sonrası NATO'dan açıklama
Trump-Zelenskiy kavgası sonrası NATO'dan açıklama