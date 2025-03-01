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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Özgür Özel ekonomiyi hurma hesabıyla değerlendirdi

Özgür Özel ekonomiyi hurma hesabıyla değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiyi hurma üzerinden değerlendirdi. 2002'de 2 lira olan hurmanın kilosunun bugün 670 lira olduğuna dikkat çekti.

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları'nın düzenlediği iftar programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Özel, "Biliyorsunuz altın hesabında emeklilerin durumunu, 2002'den bugüne 8 çeyrek altın alabilirken en düşük emekli maaşı bugün 2,5 çeyrek altına düştü. Her emeklinin 5,5 çeyrek altını kayıp. Yine sekiz temel ürünün bulunduğu ramazan kolisi geçen sene bugün 950 liraydı, şimdi 1610 lira. Vatandaşlarımıza bu ramazanda Allah yardımcı olsun, çünkü devlet yardımcı olmuyor" diye konuştu.

EKONOMİYİ HURMA HESABIYLA DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine altın hesabı yaptığı nedeniyle tepki gösterdiğini anlatan Özel, Ramazan'da kalp kırmayacaklarını, bu nedenle altın hesabını bir kenara bıraktıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

Hepimiz bugün elimizi uzattık bir hurma aldık. O hurmayla oruçlarınızı açtınız. Hurmanın kilosu Sayın Erdoğan geldiğinde 2002 yılında 2 liraymış, bugün 670 lira olmuş. Yani hurmanın fiyatı 22 yılda 335 kat artmış. En düşük emekli maaşı bu iktidardan önce 108 kilo hurma alırken bugün sadece 21 kilo hurma alıyor. Buradan Tayyip Bey'e selam olsun. Allah orucunu kabul etsin. Ramazan'ı iyi geçsin ama iktidara geldiği gün 108 kilo hurma alan en düşük emekli maaşı bugün 21 kilo hurma alıyorsa bu emekliler nasıl geçinsin Tayyip Bey, nasıl geçinsin?

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