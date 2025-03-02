Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı talimatı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı.

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Kara para aklamaktan yargılanan Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde skandal bir video paylaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen; eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoya ilişkin yapılan ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.

GÖZALTI TALİMATI

Başsavcılık, şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.