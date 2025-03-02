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'En büyük Galatasaray' nicki ile seminere katılan hakem Galatasaray'ın maçına atandı Fenerbahçe'den tepki

'En büyük Galatasaray' nicki ile seminere katılan hakem Galatasaray'ın maçına atandı Fenerbahçe'den tepki

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçına hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta görev alan hakem Cihan Aydın hakkında açıklama paylaştı.

Fethi Pekin'in yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ligimizde yakın dönemde “En büyük Galatasaray” nicki ile hakem seminerine katılmış bir hakem, Süper Ligin 26. haftasında yarın Galatasaray maçı yönetecek.

Bu gerçekten hareketle kamuoyuna soruyoruz; Türk futbol kamuoyunun, taraftarlık kimliğini tesadüfen öğrendiği bu hakemin, yarınki maçı tarafsız yönetmesi mümkün mü?

Bu durum adil mi? Dünyanın herhangi bir liginde böyle bir durum söz konusu mu?

Geçmişte formalarını giymiş Ryan Babel isimli futbolcunun, bugün gündemi sarsan “Hakemler bize yardımcı oluyor ve 3 puanı alıyorduk.” itirafları karşısında,
bu kulübün sözde adalet bekçisi yöneticilerinin yorumu nedir?

Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, kariyeri ile dünyanın en elit hakemleri arasında yer alan bir hakemin dahi günlerce tartışıldığı bu ortamda, gerçeklerden yola çıkarak sorduğumuz bu soruları tüm kamuoyunun dikkatine sunuyorum."

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