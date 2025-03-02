Dilan ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan ve büyük tartışmalara neden olan bir video içeriğiyle ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re’sen soruşturma başlatıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, gece saatlerinde Dilan ve Engin Polat'ı gözaltına aldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye götürülen çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Çiftin gözaltına alınması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

DİLAN POLAT’IN AÇIKLAMASI

Soruşturma haberi duyulur duyulmaz sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Kullanıcılar, videonun içeriğiyle ilgili farklı yorumlarda bulunurken, Polat ailesinin maddi durumları ve yaşam tarzlarına ilişkin eleştiriler de gündeme geldi.

Dilan Polat, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sürece ağlayarak tepki gösterdi:

“Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı, artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve ben şu an öğreniyorum. Hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Ve muhtemelen gelirler. Alın, götürün.”



POLAT ÇİFTİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dilan ve Engin Polat serbest bırakıldı. Avukatları Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkillerinin evinde yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

Horoz, şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkillerin ev araması sonucu herhangi bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır.”