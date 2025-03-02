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Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litresinde salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,15 TL indirim bekleniyor. 1 Mart 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

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Brent petrol​ fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, sürücülerin akaryakıt​ fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor. Son gelişmelere göre, benzin fiyatlarında indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına 4 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Benzinin litre fiyatında 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.43 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)
Benzin litre fiyatı: 46.28 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL/LT


ANKARA
Benzin litre fiyatı: 46.97 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.29 TL/LT

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 47.35 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 47.66 TL/LT


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor.
Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor.
Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor.
Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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