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PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan iddiaya yalanlama geldi

PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan iddiaya yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Öcalan ile görüşmelerin 1 yıldır devlet adına 4 kişilik bir heyetle sürdüğünü, 20'nin üzerinde hukukçunun Erdoğan'ın bilgisi dahilinde çalıştığını ve bu görüşmelerden Erdoğan'ın dakika dakika haberdar edildiği iddiası gündem oldu.

Özel'in tartışılan açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yanıt verdi.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

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