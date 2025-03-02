Milli Savunma Bakanlığının envanterine alınan Togg araçları, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi. Togg, Bakanlıktaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığındaki "J başkanları" tarafından makam aracı olarak kullanılmaya başlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" diye açıkladığı, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığının envanterine de girdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.