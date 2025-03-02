BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

Togg Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi

Togg Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi

Milli Savunma Bakanlığının envanterine alınan Togg araçları, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi. Togg, Bakanlıktaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığındaki "J başkanları" tarafından makam aracı olarak kullanılmaya başlandı

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" diye açıkladığı, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığının envanterine de girdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık askeri yardım
ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık askeri yardım
Kılıçlı yeminde ikinci emeklilik
Kılıçlı yeminde ikinci emeklilik
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun! İşte masadaki başlıklar
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun! İşte masadaki başlıklar
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
Alperen Şengün'ün 30 sayısı 10 ribaundu takımına yetmedi
Alperen Şengün'ün 30 sayısı 10 ribaundu takımına yetmedi
İstanbul'un şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
Dilan ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı
Dilan ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı
Cübbeli Ahmet'ten çakarlı ciple trafik kuralı ihlali yapan kızıyla ilgili açıklama
Cübbeli Ahmet'ten çakarlı ciple trafik kuralı ihlali yapan kızıyla ilgili açıklama
Doğum izni artırılacak mı? Bakan Işıkhan: Çalışmalara başladık
Doğum izni artırılacak mı? Bakan Işıkhan: Çalışmalara başladık
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor
Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarında tabela değişiyor
Jandarma olarak taıtıp otobüs şogörüne saldırmıştı Jandarma Genel Komutanılığından açıklama
Jandarma olarak taıtıp otobüs şogörüne saldırmıştı Jandarma Genel Komutanılığından açıklama
Öcalan'ın çağrısı sonrası yeni aşamaya geçiliyor! Devletin 3-4 aylık planı belli
Öcalan'ın çağrısı sonrası yeni aşamaya geçiliyor! Devletin 3-4 aylık planı belli