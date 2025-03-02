BDDK’dan yeni hamle: Tüm limitler yeniden düzenleniyor

Kredi kartı ile borç çevirenler için büyük fırsat sinyali geldi. BDDK'nın talimatıyla kredi kartlarında nakit avans limitleri yüzde 25 ile sınırlandırılmış ve vade 3 aya düşürülmüştü. Ekonomide normalleşme adımlarıyla birlikte nakit avans limitinin yüzde 50'ye çıkarılması ve vade sayısının 6 aya çıkartılması planlanıyor. Kredi kartı kullanıcılarına rahat nefes aldıracak adımın ilerleyen günlerde hayata geçmesi bekleniyor.

Abone ol

Nakit avans limitleri artıyor. Kredi kartı limitlerinde büyük değişiklik geliyor. Nakit avans limitleri ve vade süresi 2024 yılının başında yüzde 25 ile 3 aya kadar düşürülmüştü. Ekonomide normalleşme adımlarıyla birlikte nakit avans limitleri ilk aşamada yüzde 50'ye yükseltilerek 6 aya kadar vade seçeneği sunulacak.

ACİL NAKİT İHTİYACI OLANLAR İÇİN GÜZEL HABER

Sözcü'de yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönlendirmeleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl kredi kartı nakit avans işlemlerine getirilen kısıtlamalar, yeniden düzenlenecek. İddiaya göre, ekonomi yönetiminin normalleşme adımları çerçevesinde nakit avans limitleri ve vade süreleri için yeni bir düzenleme hazırlığında.

KREDİ KARTI VE NAKİT AVANS KISITLAMALARI KALKIYOR

2024’ün başında bankalar, BDDK’nın talimatıyla kredi kartlarında nakit avans limitini kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırırken, vade süresi ise 12 aydan 3 aya düşürülmüştü. Ancak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim kararları, kredi piyasasında gevşemeye yol açtı. Tüketici kredisi faizlerindeki düşüş, kredi kartı işlemlerinde de normalleşmenin önünü açtı.

KREDİ KARTI İLE BORÇ ÇEVİRENLERE İLAÇ OLACAK HAMLE

Bu kapsamda, nakit avans limitinin ilk aşamada yüzde 50’ye yükseltilmesi ve vade süresinin 6 aya çıkarılması planlanıyor. Yapılacak değişiklikler, kredi kartı kullanıcılarının finansal esnekliğini artırırken, piyasada daha dengeli bir nakit akışı sağlayacak.