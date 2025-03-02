BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

Türkiye ve İngiltere yarın Ankara'da Suriye konulu istişareler yürütecek

Türkiye ve İngiltere yarın Ankara'da Suriye konulu istişareler yürütecek

Türkiye ve İngiltere yarın Ankara'da Suriye konulu istişareler yürütecek Türkiye ile İngiltere arasında yarın Ankara'da Suriye konulu istişareler düzenlenecek.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile İngiltere Dışişleri Bakanlığında Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer başkanlığında yapılacak.

Abone ol

İstişarelerde Suriye başta olmak üzere ortak gündemde yer alan bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, istişareler kapsamında Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve ekonomik durumu hakkında Türkiye'nin görüş ve beklentilerini muhatabına aktarması bekleniyor.

Görüşmelerde, Suriye'deki yönetimin, merkezi bir hükümet dahilinde ulusal uzlaşıyı tesis etmeye dönük adımlarının uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önemine ve Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için yaptırımların ön koşulsuz olarak tamamen kaldırılmasının gerekliliğine odaklanılması öngörülüyor.

Suriye'nin geleceğinde terörizme yer bulunmadığının vurgulanacağı görüşmelerde, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini açık şekilde ihlal ve tehdit eden eylemlerinin durdurulması gerektiğine odaklanılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya felaketinde otel sahibinin damadı: Gece saatlerinde yönetici yoktu!
Kartalkaya felaketinde otel sahibinin damadı: Gece saatlerinde yönetici yoktu!
YKS başvuruları yarın sona erecek
YKS başvuruları yarın sona erecek
BDDK’dan yeni hamle: Tüm limitler yeniden düzenleniyor
BDDK’dan yeni hamle: Tüm limitler yeniden düzenleniyor
PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan iddiaya yalanlama geldi
PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan iddiaya yalanlama geldi
Togg Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi
Togg Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi
ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık askeri yardım
ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık askeri yardım
Kılıçlı yeminde ikinci emeklilik
Kılıçlı yeminde ikinci emeklilik
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun! İşte masadaki başlıklar
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun! İşte masadaki başlıklar
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu
Alperen Şengün'ün 30 sayısı 10 ribaundu takımına yetmedi
Alperen Şengün'ün 30 sayısı 10 ribaundu takımına yetmedi
İstanbul'un şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
Dilan ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı
Dilan ve Engin Polat çifti serbest bırakıldı