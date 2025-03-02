YKS başvuruları yarın sona erecek

YKS başvuruları yarın sona eriyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Geç başvuru dönemi ise 11 Mart’ta başlayacak.

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularında sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Şubat’ta başlatılan başvuru süreci, yarın itibarıyla sona erecek. Üniversite adayları, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurularını henüz tamamlamayan adayların, son günü kaçırmamaları gerektiği konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor. Sınava katılmak isteyenlerin geç başvuru döneminde de başvuru yapma hakkı bulunacak, ancak geç başvuru sürecinde ek ücret uygulanacak.

GEÇ BAŞVURU DÖNEMİ 11 MART’TA BAŞLIYOR

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı tanınıyor. 11-13 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini normal başvuru ücretinden daha yüksek bir tutarla ödeyerek kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS TARİHLERİ VE OTURUM BİLGİLERİ

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, YKS kapsamında üç ayrı oturum gerçekleştirilecek:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025

Sınav tarihleri yaklaşırken, adayların sınav giriş belgeleri ilerleyen günlerde ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

YKS OTURUMLARI VE SINAV SÜRELERİ

YKS’de adaylar, üç farklı oturumda sınavlara girecek. Her oturumun soru sayısı ve süresi şu şekilde olacak:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 120 soru, 165 dakika süre

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 160 soru, 180 dakika süre

Yabancı Dil Testi (YDT): 80 soru, 120 dakika süre

Adaylar, girmek istedikleri bölüme bağlı olarak bir veya birden fazla oturuma katılabilecek.

SINAV ÜCRETİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Bu yıl YKS’ye başvuru ücretleri her bir oturum için 450 TL olarak belirlendi. Adaylar, katılmak istedikleri oturum sayısına göre ödeme yapacaklar. Ödemeler, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, adaylar tercih sürecine başlayacak. Üniversite adayları, aldıkları puanlara göre tercihlerini yaparak istedikleri bölüme yerleşme şansı elde edecekler.

UZMANLARDAN UYARILAR: SINAV KAYGISINI YÖNETMEK ÖNEMLİ

Eğitim uzmanları, sınava hazırlanan öğrencilerin son haftalarda stres yönetimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, sınav kaygısını azaltmak için şu önerilere dikkat edilmesi gerekiyor:

Günlük çalışma planı oluşturmak ve süreli deneme sınavları çözmek.

Uyku düzenine dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek.

Sosyal medyadan uzak durarak odaklanmayı artırmak.

Olumlu düşünce teknikleri kullanarak motivasyonu yüksek tutmak.