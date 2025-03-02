Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Mansur Yavaş'ın yerli ve milli olduğunu söyleyerek "Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kalsa, inanıyorum ki, Sayın Erdoğan'ı destekleyecektir" dedi.

Abone ol

tv100 ekranlarında canlı yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral gündeme dair soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde daha önce çözüm sürecinin baltalandığını söyleyen Saral şu ifadeleri kullandı:

"Bu bence tarihi bir süreç, tarihi bir adım. Aslında bunlar daha öncede denendi. 24. Dönemde bir çözüm süreci olayı vardı. Terörsüz Türkiye gibi bir süreç. Daha önce de denendi. Terörsüz bir Türkiye’de 85 milyon insanın aynı yol üzere yürüyeceği bir ortam oluşturulmak istendi. Ancak bu çalışmalar böyle bir Türkiye’yi istemeyenler tarafından baltalandı. Şimdi yeni sürece doğru, herkesi de şaşırtan bir çağrı ile gidiyoruz. Çok önemli kararlar alındı. Artık silahların durması, bitmesi ile Öcalan’dan çağrı geldi, PKK’dan da aynı yönde görüşler ortaya konuldu. Konu çok hassas bir konu. Dış güçlerin de arkasında durduğu ve tahrik ettiği bir konu. Devlet aklını ortaya koyacak şekilde adımlar atılacak, belki 3-4 ay sonra arzu ettiğimiz aşamaya geleceği bir süreç.

Devlet hangi atımları atacak?

Bunların samimi olup olmadığı konusuna bakılacak. Bu süreç yeniden sabote edilirse çok büyük bir güven sarsılması, toplumsal travma yaşanır.

“TÜRKİYE OLARAK DİMDİK AYAKTA DURMALIYIZ”

Yaşanan dünya konjonktüründe, bu sıkıntılı süreç içerisinde Türkiye olarak dimdik ayakta durabilmeliyiz. Çünkü Türkiye yıkılmak istenen son kale, son ülke. Dünya’daki egemen güçlerin yeni bir dünya düzeninde arzu ettikleri Türkiye asla ve kata olmamalı.

Parlamenter sistem ülkeyi kilitliyordu. Girişimci insanımızın önünü açamıyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemi halkın sistemi.

Vatandaşlık kavramında esneklik olacak mı?

Her şey konuşularak ilerleme olacak. Türk Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Kimsenin Kürtlüğüne hakaret eden, ayrımcılık yapanlar yok, sadece bu süreci siyasi zeminde kullananlar var.

"MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK"

Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tarafta İmamoğlu olsa, Mansur Yavaş'ın tavrı ne olur diye soruyorlar. Mansur Yavaş milli ve yerli bir adamdır. Böyle bir durumda Türkiye'nin bekası ve istiklali adına Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecektir. "