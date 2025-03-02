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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

ABD'li şirketin uzay aracı 'Blue Ghos' başarıyla Ay'a iniş yaptı

ABD'li şirketin uzay aracı 'Blue Ghos' başarıyla Ay'a iniş yaptı

ABD'li şirket Firefly Aerospace, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı "Blue Ghost"un başarıyla Ay'a indi,

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Şirketin, Texas'taki Misyon Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, uzay aracının otonom olarak Ay'a iniş yaptığı belirtildi.

Blue Ghost uzay aracı, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için matkap, vakum ve diğer deneyler için malzeme de taşıyor.

Ay'a ilk misyonunu gerçekleştiren şirkete ait uzay aracı "Blue Ghost"un, Ay'dan toz toplaması ve yüzeyin sıcaklığını ölçerek, gelecekte ay yüzeyinde giyilebilecek kıyafetlerle ilgili araştırmalar dahil 10 deney yapması hedefleniyor.

SpaceX, 15 Ocak'ta, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Firefly Aerospace'in uzay aracı Blue Ghost ile Japonya'nın Ispace firmasının "Resilience" uzay aracını fırlatmıştı.

Resilience'ın Ay'a ulaşmasının dört ila beş ayı bulması bekleniyor. Resilience, mayıs sonu ya da haziran başında Ay'ın yakın yüzeyinde bulunan Mare Frigoris'e inmeyi hedefleyecek.

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