Doğalgaz tüketiminde rekor

Şubat ayında etkili olan soğuk hava dalgasıyla Türkiye'de doğalgaz tüketimi rekor seviyelere ulaştı. Günlük tüketim 333,7 milyon metreküp olurken, aylık toplam giriş 8 milyar metreküpü aştı. Kesintisiz arz sağlanırken, yerli üretimin artırılması hedefleniyor. Doğalgaz erişimi ise 72,3 milyon kişiye ulaştı.

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Türkiye’de şubat ayında etkili olan soğuk hava dalgası, doğal gaz tüketiminde rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) verilerine göre, ülkeye sağlanan doğal gaz giriş miktarı hem günlük hem de aylık bazda tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Tüketimde de benzeri görülmemiş rakamlar kaydedildi.



TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK DOĞAL GAZ GİRİŞİ GERÇEKLEŞTİ

BOTAŞ verilerine göre, şubat ayının ilk 10 gününde günlük gaz giriş miktarı 300 milyon metreküpü aştı. 25 Şubat’ta ise bu rakam 320,7 milyon metreküple tarihi zirveye ulaştı.

Aylık bazda da Türkiye, doğal gaz girişinde rekor seviyelere imza attı. Şubat ayı toplamında doğal gaz giriş miktarı 8 milyar 74 milyon metreküpü aştı. Bu rakam, önceki yıllara kıyasla en yüksek seviyeye ulaşarak yeni bir rekora işaret etti.

TÜKETİMDE DE REKOR KIRILDI

Şubat ayı boyunca düşük hava sıcaklıkları nedeniyle Türkiye genelinde doğal gaz tüketimi de büyük ölçüde arttı. BOTAŞ’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 7 Şubat’ta 300 milyon metreküp, 24 Şubat’ta ise 333,7 milyon metreküp doğal gaz tüketildi. Bu rakamlar, Türkiye’nin günlük doğal gaz kullanımında ulaştığı en yüksek seviyeleri temsil ediyor.

YÜKSEK TÜKETİM, GELİŞMİŞ TEDARİK AĞI İLE KARŞILANDI

Tüketimdeki bu büyük artışa rağmen, Türkiye’nin gelişmiş doğal gaz altyapısı sayesinde herhangi bir aksama yaşanmadı. Ülkeye gaz girişi, yerli üretim, boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikiyle sorunsuz bir şekilde sağlandı.

Sakarya Gaz Sahası’nda şu an günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretiliyor ve bu miktarın mart ayı sonunda 9,5 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacı, Rusya, Azerbaycan, İran ve Türkmenistan’dan boru hatlarıyla, ABD ve Cezayir gibi ülkelerden ise LNG ithalatıyla karşılanıyor.



DOĞAL GAZ ERİŞİMİ YAYGINLAŞIYOR

Türkiye, doğal gaz altyapısını genişletmeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla doğal gaz abone sayısı 21,9 milyona ulaştı. Doğal gaz erişimi olan nüfus 72,3 milyon kişiye yükselirken, bu hizmet 81 ilde 907 yerleşim yerine ulaştırıldı.

Doğal gaz erişiminin yaygınlaşması, özellikle kış aylarında vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlarken, sanayi ve ticaret sektörleri için de önemli bir enerji kaynağı olmayı sürdürüyor.