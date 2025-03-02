Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Denizli, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak ve Samsun'da sağanak; Afyon, Sivas, Bolu ve Amasya'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

YAĞIŞLI HAVA HAKİM OLACAK

Özellikle Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Denizli, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak ve Samsun’da sağanak yağmur beklenirken, Afyonkarahisar, Sivas, Bolu ve Amasya’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, Doğu Karadeniz’in eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

İstanbul: Akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Edirne, Kırklareli, Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Afyonkarahisar: Yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı

Denizli: Gece saatlerinden sonra yağmurlu

İzmir, Muğla: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra Antalya’nın iç kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra ise Batı Akdeniz genelinde sağanak yağış bekleniyor.

Antalya: Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde, akşam saatlerinden sonra il genelinde sağanak yağış

Adana, Mersin, Hatay: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ile Konya’nın batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Ankara, Eskişehir: Akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Konya: Batı kesimlerinde yağmur bekleniyor

Sivas: Gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de akşam saatlerinden sonra genel olarak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Bolu: Akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışı

Düzce, Zonguldak, Sinop: Akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta Karadeniz’de gece saatlerinden sonra yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Samsun: Gece saatlerinden sonra yağmurlu

Amasya: Gece saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur

Trabzon, Artvin: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’da genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve sis görülebilir. Ayrıca, bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum, Kars, Malatya, Van: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülebilir.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt: Parçalı ve çok bulutlu

ÇIĞ VE DON UYARISI

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayları bekleniyor.