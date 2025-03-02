Brüksel'de Trump karşıtı protesto

Brüksel'de Trump karşıtı proteBrüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin önünde toplanan protestocular, Zelenskiy ile Washington'da yaşadığı tartışmanın ardından Trump'ı protesto etti. Zelenskiy'e destek veren göstericiler, ABD'nin "demokrasinin ve Ukrayna'nın yanında olmasını" talep etti.

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Brüksel'de yüzlerce kişi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da yaşadığı tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ABD Büyükelçiliğinin önünde toplanan protestocular, Trump karşıtı gösteri düzenledi.

Ukrayna bayrakları taşıyan kalabalık, "Trump, Putin'e hizmet ediyor", "Ukrayna satılık değildir" ve "Düşmanınızın söylemini benimseyerek bir anlaşma yapamazsınız" yazılı pankartlar taşıdı.

Beyaz Saray'da Trump ile tartışan Zelenskiy'e desteğini vurgulayan göstericiler, ABD'nin "demokrasinin ve Ukrayna'nın yanında olmasını" talep etti.

'TRUMP ABD'Yİ RUSYA'YA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYOR'

Gösteride dağıtılan bildiride Trump'ın politikaları eleştirilerek, "Trump, ABD'yi insanların önemli bulunmadığı ve gerçeklerin var olmadığı, hakikatin propagandanın altına gömüldüğü Rusya'nın bir versiyonuna dönüştürmeye çalışıyor" görüşüne yer verildi.

Ukrayna'da sağlanacak barış anlaşmasının güvenlik garantilerini içermesi gerektiği vurgulanan bildiride, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e verilen her taviz, sadece Ukrayna'ya karşı değil tüm demokratik dünyaya karşı daha fazla saldırganlığı cesaretlendirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "ABD, Rusya'ya teslim olmamalıdır. Kalıcı barış işgalin kaldırılmasıyla başlar, teröristlere taviz vermekle değil." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenski Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Tartışma üzerine, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenski de Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etmişti.