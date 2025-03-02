Galatasaray Kasımpaşa'ya takıldı

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. İlk yarıyı Victor Osimhen’in penaltı golüyle önde kapatan sarı kırmızılılar, ikinci yarıda Kasımpaşa’nın gollerine Lemina ve Osimhen ile yanıt verdi. Ancak Cuesta’nın hatası sonrası Kasımpaşa, VAR’dan penaltı kazandı ve Hajradinovic’in golüyle mücadele eşitlikle sonuçlandı.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe derbisinde alınan beraberliğin ardından tekrar galibiyet serisine başlamak isteyen Cimbom, zorlu rakibi karşısında 3 puan almayı başaramadı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan sarı kırmızılılar, golü 12. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği penaltı golü ile buldu.

Mücadelenin ikinci yarısında Kasımpaşa, Mortadha Ben Ouanes (52) ve Josip Brekalo (61) ile skoru 2-1'e getirdi.

CİMBOM 2 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 69. dakikada Lemina ve 71. dakikada Victor Osimhen ile maçta yeniden üstünlük sağladı ve skor 3-2 oldu.

CUESTA'DAN BÜYÜK HATA

80. dakikada Eren Elmalı'nın yerine oyuna giren Carlos Cuesta'nın 82. dakikada Can Keleş mücadelesi sonrası Kasımpaşa, VAR'dan penaltı kazandı. 85. dakikada Haris Hajradinovic, penaltıyı gole çevirdi ve skora denge getirdi.