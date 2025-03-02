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PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası dezenformasyon uyarısı! DMM o iddiaları yalanladı

PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası dezenformasyon uyarısı! DMM o iddiaları yalanladı

DMM, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan "müzakere yürütülüyor" iddialarını kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, devletin herhangi bir anayasal veya yasal değişiklik pazarlığı yapmadığı vurgulanarak, dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısının ardından ortaya atılan, "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor." iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısında bulunduğu anımsatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor.' iddiaları kesinlikle doğru değildir.

Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

PKK
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