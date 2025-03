 Dilan Polat Ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Dilan Polat'ın ifadesinde, tüp bebek tedavisi gördüğünü ve hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını söylediği öğrenildi. Engin Polat ise "Kesinlikle bizim uyuşturucu madde ile alakamız yoktur. Bize yapılan itibar suikastıdır." diye konuştu.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir video tepkilere neden oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sehpayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.

Dilan Polat'ın çektiği videoda Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan yer alıyor.

Bu video, sosyal medyada kendilerinde olmadıkları veya madde etkisinde oldukları gibi yorumlarla yayıldı. Kişiler hakkında savcılıkça "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat ile beraberindeki şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre; Dilan Polat ifadesinde şunları söyledi:

"Videonun yayınlanma tarihi Aralık 2024 ve Sapanca'da bir bungalovda kaydedildi. 'Kimse kalkamıyor' mesajında ben herkesin yorgun olduğundan bahsediyordum. Eşimin kardeşi Kürşat Polat, o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Bu video içeriğinde herhangi bir suç unsuru yoktur.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM, UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Ben tüp bebek tedavisi görüyorum, iki çocuklu bir anneyim. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Kızım 14 yaşında, biz bu süreçte psikolojik zedelenme yaşadık. Cezaevi sürecinden sonra psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçları kullanıyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanmam da söz konusu değildir."

"BİZE YAPILAN İTİBAR SUİKASTIDIR"

Engin Polat ise "Sosyal medyada eşim paylaştı ama bu video 3 ay öncesine aittir. Daha sonra başka kaynaklar sanki biz uyuşturucu kullanıyormuşuz gibi haber amaçlı gündeme getirdi. Kesinlikle bizim uyuşturucu madde ile alakamız yoktur. Bize yapılan itibar suikastıdır." ifadelerini kullandı.

"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

Soruşturma haberinin ardından sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Muhtemelen gelirler. Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık yaşayabilecek gücüm kalmadı. Siz gelmeden canıma kıyayım, rezilliklerden de bıktım." dedi.