BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

Aile Yılı’nda sinema indirimi! Pazartesi ve çarşamba günleri yüzde 40 indirim

Aile Yılı’nda sinema indirimi! Pazartesi ve çarşamba günleri yüzde 40 indirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında pazartesi ve çarşamba günleri Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinemalarda ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını duyurdu. Göktaş, bu projeyle aile bireylerinin birlikte vakit geçirmesini ve kuşaklar arası bağların güçlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını bildirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Aile Yılı çerçevesinde, çeşitli desteklerle ailelerin yanında olduklarını dile getirdi.

Ailenin, geleceği inşa eden en değerli kurum olduğuna dikkati çeken Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen yeni proje kapsamında, 2025 yılı boyunca Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyesi sinema salonlarında pazartesi ve çarşamba günleri ailelere yüzde 40'a varan indirim uygulanacağını kaydetti.

Ailelerin, kendileri için hazırlanan aktivitelerden yararlanarak sosyal hayatın içinde yer almalarını önemsediklerini aktaran Göktaş, "Aile bireylerinin birlikte vakit geçirerek dayanışma ruhlarını canlı tutmak, bu sayede kuşaklar arası bağları güçlendirmek için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY'a Aile Yılı'na gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkürlerini ileten Göktaş, aileleri sinemalarda yüzde 40'a varan indirimlerden yararlanmaya davet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Osimhen'den puan kaybı sonrası açıklama: Hayal kırıklığı...
Osimhen'den puan kaybı sonrası açıklama: Hayal kırıklığı...
Cizre’de kömür yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Cizre’de kömür yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü
Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü
 Dilan Polat Ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
 Dilan Polat Ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası dezenformasyon uyarısı! DMM o iddiaları yalanladı
PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası dezenformasyon uyarısı! DMM o iddiaları yalanladı
Brüksel'de Trump karşıtı protesto
Brüksel'de Trump karşıtı protesto
Galatasaray Kasımpaşa'ya takıldı
Galatasaray Kasımpaşa'ya takıldı
Ghezzal şov yaptı Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Ghezzal şov yaptı Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu
Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu
Ramazan mailiyle tepki çeken eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında karar
Ramazan mailiyle tepki çeken eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında karar
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi