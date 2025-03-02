Osimhen'den puan kaybı sonrası açıklama: Hayal kırıklığı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak puanını 65’e çıkardı. Maç sonrası konuşan Victor Osimhen, büyük hayal kırıklığı yaşadığını ancak şampiyonluk yarışında hala en büyük aday olduklarını vurguladı. Osimhen, takım olarak birlik içinde olduklarını ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (2) ve Davinson attı. Galatasaray puanını 65 yaptı.

Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen, maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Osimhen, "Hayal kırıklığı. Bu maçı kazanmalıydık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay değil. Şampiyonluk yarışında hala öndeyiz. Şampiyon olmaya çalışacağız. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'daki herkesi seviyorum. Galatasaray için her şeyi yapmak istiyorum. Hepimiz öyleyiz. İlk 11 veya yedek fark etmez. Biz hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızla hepimiz birliğiz. 3 puanı alamasak da asla bırakmayacağız. Şampiyonlukta en büyük aday biziz. Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa'da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım." dedi.