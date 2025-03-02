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Cizre’de kömür yüklü tır devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün araçta sıkışarak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve saçılan kömürlerin temizlenmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

F.A. yönetimindeki 27 AVT 202 plakalı kömür yüklü tır, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan kömürlerin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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