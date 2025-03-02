Salvatore Foti'den maç öncesi sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Antalyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada Djiku, Livakovic ve Amrabat'ın sağlık durumları hakkında bilgi verirken, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak galibiyetin şart olduğunu vurguladı. Antalyaspor’un organize bir oyun sergilediğini belirten Foti, takımın en iyi şekilde hazırlandığını ifade etti.

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Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Salvatore Foti, maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

SAKATLIKLAR HAKKINDA

"Djiku geçen hafta hasta olduğu için bazı antrenmanları kaçırdı. Levent de darbe sebebiyle sakatlık yaşamıştı, üç gündür antrenmanlara çıkıyor. Livakovic uzun bir sakatlıktan döndü. Amrabat da iyi durumda, çalışmalarını sürdürüyor."

"BUGÜN KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

"Antalyaspor'un yeni hocalarıyla yaptıkları maçı izledik. Topsuz oyunda organize bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık. Eminim ellerinden geleni yapacaklardır ama bizim bugün kazanmamız gerekiyor."