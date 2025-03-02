Galatasaray'dan hakem tepkisi: Şüphe uyandıran bir durum

Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası hakem kararlarını eleştirerek, erken gösterilmeyen kartların oyunun seyrini değiştirdiğini savundu. Okan Buruk’un cezasına tepki gösteren Saraloğlu, "Hocamızı takımın başında görmek istiyoruz, şampiyon biz olacağız" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, PFDK tarafından verilen cezadan ötürü Okan Buruk'un tribünden takip ettiği mücadelede Kasımpaşa ile yenişemedi.

Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ŞÜPHE UYANDIRAN BİR DURUM"

Maçın ikinci dakikasında Yasin sarı kart gördü. Sonrasında da garanti başka bir sarı kartla oyundan atılmalıydı. Bu bizim adımıza hakem için şüphe uyandıran bir durum.

"HATAY MAÇINDA DA AYNI HAKEM..."

Takımımız kafasını kaldırıp yoluna devam edecek güce sahip. Sitemim aşırı olmamakla birlikte hakemin 5. dakikada kartı vermemesi, oyunun seyrini etkiledi maalesef. Hatay maçında da aynı hakem benzer hatayı yapıp puan kaybetmemize neden oldu. Beğendiğim bir hakem ama kararlarını beğendiğimi söyleyemem.

"KARALAR BAĞLAMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL"

İlk yarı çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakibin atakları vardı. Muslera ve savunma iyi iş çıkardı. Net bir penaltı çalındı lehimize. Attığımız golle ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bizim için maçı tam koparacak aksiyonlar oldu. Neyse, beraberlik golünden sonra ikinci golü bulduk. Oyun lehimize 3-2 devam ederken, oraya geleyim acele, Lemina'nın sakatlığı söz konusu ediliyor ama sakat değil, ağrıları var, kontrollü oynamak durumunda, önemli bir oyuncu. 3-2 öndeyken defansif oyuncuyu kenara almak gibi bir davranışımız olmaz. Yorumcular onu doğru yorumlasınlar. Oyuna girenler de katkıda bulundular. Ancak bazen son dakika golü yiyorsunuz, bazen atıyorsunuz. Maç 3-3 bitti diye karalar bağlamak çok doğru değil.

"BU SAHANIN KONSANTRASYONU ZOR!"

Yüzüncü galibiyeti Okan Hocamıza bıraktık diyelim. Hocam takımın başında olacak gelecek hafta. 100. galibiyet ona yakışır, o alacak. Önümüzdeki maçların zorluğunu kolaylığını söyleyemeyiz. Zorlandığımız bir sahada oynadık. Diğer sahaların akustiği ve atmosferi daha iyi. Bu sahanın konsantrasyonu zor. Daha güzel sahalarda daha güzel sonuçlar almak bizim elimizde.

CUESTA AÇIKLAMASI

"Defansif bir orta sahayı, skor 3-2 durumdayken oyundan almayız. Defansif özellikleri iyi olan stoper Cuesta'yı oyuna aldık. Fall'ın etkili olduğunu görünce Cuesta'nın stoper ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşünerek değiştirdik. Futbolda hatalar vardır. O hatalardan biri yaşandı. Bana göre çok net değil ama verilen bir penaltıyla 3-3 berabere bitti."

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

"Bir teknik adamın böyle ceza almasını, takımından uzaklaştırılmasını bir spor adamı olarak esefle kınıyorum. Beyanla teknik adama maç cezası verildiği çok görülmüş şey değil. Takımdan onu uzaklaştırmak, takımın başında bulunmasını önlemek kötü bir örnek olarak tarihe geçecek. Hocamızı önümüzdeki hafta takımın başında görerek izleyecek. Oyun devam edecek. Şampiyon biz olacağız."