Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0'lık skorla geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mert Müldür, Tadic ve En-Nesyri'nin golleriyle galip gelen Fenerbahçe, puanını 61'e yükselterek Galatasaray ile arasındaki farkı 4'e indirdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti.
Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Tadic ve 30. dakikada En-Nesyri kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 61’e yükselterek Galatasaray ile puan farkını 4’e indirdi.
Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, BAY geçecek. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.
Fenerbahçe 3 - 0 Antalyaspor
90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
90'Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.
78'Sağ kanattan Oğuz Aydın, ceza sahasına girdi. Arka direğe topu çok sert kesti, arka direkte Dzeko ve Talisca topa dokunamadı.
69'Talisca, kendi sahasından aldığı topla rakip ceza sahasına kadar gitti. Sol çaprazdan karşı karşıya kalan Talisca'nın uzak direğe vuruşunda Piric gole izin vermedi.
56'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mert Müldür, ön direkte kafayı vurdu, kaleci Piric topu son anda çıkardı.
50'Oğuz Aydın, sol kanattan topu süratle ceza sahasına taşıdı ve ortasını açtı. Ön direkte Edin Dzeko, topa dokunamadı ve Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
46'Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'Karşılaşmanın sonuna 1 dakika ilave edildi.
43'Oğuz Aydın, sağ kanattan sol ayağıyla arka direğe ortasını yaptı. Nesyri, iyi yükseldi ve topu yakın direğe vurdu ama Piric topu kornere çeldi.
38'Oyun bu dakikalarda tamamen Fenerbahçe'nin kontrolünde, ev sahibi ekip oyunu istediği gibi yönlendiriyor.
30'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi. Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Dzeko, topu sol kanattan içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topa Kostic gelişine vurdu. Kaleci Piric'ten seken topu Nesyri tamamladı ve Fenerbahçe 3-0 öne geçti.
26'GOL! Tadic, topu ağlara gönderdi. Samudio, çıkarken topu Dzeko'ya kaybetti. Dzeko, topla sol kanattan çizgiye indi ve topu arka direkteki Çağlar'a gönderdi. Çağlar'ın ortaya çevirdiği topu Tadic, sert bir vuruşla ağlara gönderdi.
23'Kostic, sol kanattan yerden etkili bir top kesti. Penaltı noktasının hafif sol çaprazda topla buluşan Nesyri'nin vuruşu kaleci Piric'te kaldı.
19'Samudio'nun sağ çaprazdan vuruşu Çağlar'a çarparak kornere gitti.
9'GOL! Mert Müldür, topu ağlara gönderdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Mert Müldür, topu kafayla ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
8'Pozisyon VAR'da incelendi ve Mehmet Türkmen oyunu yeniden başlattı.
6'Fenerbahçe, hızlı kısa paslarla ceza sahasına girdi. Szymanski'den önce savunma topa müdahale etti. Fenerbahçe, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekliyor.
5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikası orta sahada top kapma mücadeleleriyle geçti.
1'Maçın ilk düdüğü çaldı ve maça Antalyaspor başladı.
Fenerbahçe - Antalyaspor ilk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Onvo Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio