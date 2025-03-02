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AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerek

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerek

Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvede konuşan Von der Leyen, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini tartıştıklarını ve Avrupa'nın savunma alanında acilen adımlar atması gerektiğini vurguladı. Avrupa'yı yeniden silahlandırma planını 6 Mart'ta liderlere sunacağını belirten Von der Leyen, silahlanma konusunda ortak bir Avrupa yaklaşımının önemine dikkat çekti.

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Von der Leyen, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından toplantının düzenlendiği Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda, Ukrayna'da barışla alakalı konuları görüştüklerini kaydeden von der Leyen, Ukrayna için güvenlik garantilerini de ele aldıklarını belirtti.

Von der Leyen, bu güvenlik garantilerinin Ukrayna'yı hem güçlü pozisyona getirecek hem de gelecekte kendisini korumasını sağlayacak şekilde kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Avrupa'da savunma alanında atılacak adımları masaya getirdiğini kaydeden von der Leyen, "Masaya getirdiğim diğer unsur, Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerektiğidir." dedi.

Bu konuda bir planı Avrupalı liderlere 6 Mart'ta sunacağını söyleyen von der Leyen, "Savunma harcamalarımızı artırmalıyız. Gerçekten büyük bir adım atmalıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, silahlanma konusunda Avrupa'nın ortak bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu da vurgulayarak, savunma alanının uzun süredir bütçelerde daha az yer tuttuğunu kaydetti.

ABD'ye "Sizinle birlikte demokrasiyi savunmaya hazırız." ifadesini kullanan von der Leyen, hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, Londra'daki toplantıya Türkiye, Norveç ve Kanada gibi AB dışındaki ülkelerin de katıldığını hatırlatarak, "Daha geniş bir konseptte, ABD'li dostlarımızla da birlikte ortak çıkarlarımız için adım atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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