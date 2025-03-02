Londra'daki Ukrayna zirvesinde barış vurgusu

Londra’da düzenlenen Ukrayna zirvesinde, Kiev’e sağlanacak güvenlik garantileri ve kalıcı barışın sağlanması ele alındı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’da barışı korumak için koalisyon kuracaklarını belirtirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın acilen yeniden silahlanması gerektiğini vurguladı.

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İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuları ele almak üzere yerel saatle 14.00'te başlayan zirve sona erdi.

ÇOK SAYIDA LİDER KATILDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın tarihi Lancaster House yerleşkesinde düzenlenen ve ana gündem maddesi Ukrayna'da kalıcı barış ve Avrupa güvenliği olan zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.Ayrıca zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak etti.

TRUMP-ZELENSKİY TARTIŞMASINDAN SONRA UKRAYNA KONUSU GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Washington'da yaşanan tartışmanın ardından yapılan zirvede, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rol de masadaydı. Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele aldı.

STARMER: BARIŞI KORUMAK İÇİN BİR KOALİSYON KURACAĞIZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon kuracağız. Her ülke katkıda bulunamayabilir ancak bu, arkamıza yaslanıp izleyeceğimiz anlamına gelmez" dedi.

Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam edeceklerini ve Kiev'i güçlendirmek için Rusya'ya ekonomik baskıyı artıracaklarını belirten Starmer, "Herhangi bir kalıcı barışın Ukrayna'nın egemenliğini ve güvenliğini garanti altına alması gerektiği konusunda, Ukrayna'nın masada olması konusunda anlaştık. Ukrayna'nın kendi savunma yeteneklerini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

UKRAYNA SİLAH ÜRETİMİ İÇİN İNGİLTERE İLE KREDİ ANLAŞMASI İMZALADI

Starmer, zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke arasında bir kredi anlaşmasına imza atıldı.

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz.

STARMER: UKRAYNA'DA KALICI BARIŞA ODAKLANMALIYIZ

Starmer zirve öncesi BBC'ye verdiği röportajda, Trump ile Zelenskiy arasında yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatarak, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Starmer, ayrıca Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.

Von der Leyen, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından toplantının düzenlendiği Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde bekleyen gazetecilere açıklama yaptı.

Toplantıda, Ukrayna'da barışla alakalı konuları görüştüklerini kaydeden von der Leyen, Ukrayna için güvenlik garantilerini de ele aldıklarını belirtti.

VON DER LEYEN: AVRUPA ACİL SİLAHLANMALI

Von der Leyen, bu güvenlik garantilerinin Ukrayna'yı hem güçlü pozisyona getirecek hem de gelecekte kendisini korumasını sağlayacak şekilde kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Avrupa'da savunma alanında atılacak adımları masaya getirdiğini kaydeden von der Leyen, "Masaya getirdiğim diğer unsur, Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerektiğidir." dedi.

'GERÇEKTEN BÜÜYK BİR ADIM ATMALIYIZ'

Bu konuda bir planı Avrupalı liderlere 6 Mart'ta sunacağını söyleyen von der Leyen, "Savunma harcamalarımızı artırmalıyız. Gerçekten büyük bir adım atmalıyız." diye konuştu.

Von der Leyen, silahlanma konusunda Avrupa'nın ortak bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu da vurgulayarak, savunma alanının uzun süredir bütçelerde daha az yer tuttuğunu kaydetti.

ABD'ye "Sizinle birlikte demokrasiyi savunmaya hazırız." ifadesini kullanan von der Leyen, hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, Londra'daki toplantıya Türkiye, Norveç ve Kanada gibi AB dışındaki ülkelerin de katıldığını hatırlatarak, "Daha geniş bir konseptte, ABD'li dostlarımızla da birlikte ortak çıkarlarımız için adım atıyoruz." değerlendirmesini yaptı.