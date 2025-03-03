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Fenerbahçeli futbolculardan Okan Buruk'a saat göndermesi

Fenerbahçeli futbolculardan Okan Buruk'a saat göndermesi

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta, Mert Müldür ve Szymanski'nin gol sevinci, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor maçında 3-0'lık skorla rahat kazanırken Mert Müldür'ün golünden sonra yaşananlar oldukça fazla konuşuldu.

Sarı-Lacivertliler, Mert Müldür'le ilk golü bulduktan sonra milli futbolcu ve Szymanski tribün kenarına gelerek saati gösteren bir işaret yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Alkmaar ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmada maçın 4. hakemine saati gösteren bir işaret yapmıştı.

Böylece Mert ve Szymanski'nin Okan Buruk'un yaptığı hareketin aynısını tekrarlayarak Galatasaray'ın hocasına göndermede bulunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı ve altına "Tik tak tik tak" ifadesini kullandı. Bu paylaşım sosyal medyada rekor sayıda etkileşim aldı.

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