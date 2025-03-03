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Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı!

Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı!

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'ya güven oyu vererek, sözleşmesini 2027'ye kadar uzatma teklifinde bulundu. Mourinho'nun teklife sıcak baktığı belirtilirken, Portekizli hoca şimdiden yeni sezon için 23 kişilik kadro oluşturma ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma planlarını yapmaya başladı.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'la geçen haftaki derbide golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de, yönetimden teknik direktör Jose Mourinho'ya güven oyu çıktı. Zirve ile 6 puanlık farkı kapatamayan Kanarya'da, başkan Ali Koç ve ekibi Portekizli ünlü çalıştırıcı ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Yönetimi Galatasaray beraberliği sonrasında Mourinho'ya bir yıl daha sözleşme teklif etti. Ali Koç yönetiminin görev süresi 2027'de sona eriyor. Mourinho'nun ise sadece 1 sezonluk daha sözleşmesi kaldı. Görev süresi 2027'de sona erecek olan Başkan Koç'un Portekizli teknik adama 2027'ye kadar bizimle kal teklifini sunduğu iddia edildi.

PLANLAMALAR BAŞLADI

Portekizli teknik adamın da Fenerbahçe'de çalışmaktan oldukça memnun olduğu ve teklife oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi. Bu arada Mourinho, 2025-26 sezonun planlarını erken yapmaya başladı. İlk hedef 23 kişilik kemik bir kadro kurmak. Sonraki aşamada Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalmak ve şampiyonluk ana hedefler olacak.

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