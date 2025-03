Dilan Polat boşanma kararı aldı Engin Polat'tan açıklama geldi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını açıkladı, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki." ifadelerini kullandı. Ardından eşi Engin Polat, "Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız. Ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız" mesajını paylaştı.

Abone ol

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat'la boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

"Biz bir arada zarar ziyanız"

Polat paylaşımında, "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle herkesten her şeyden yaşama hevesim kalmadı. Eşim Engin Polat ile yollarımızı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi." ifadelerini kullandı.

Engin Polat: Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız

Dilan Polat'ın açıklamasının ardından eşi Engin Polat'ta bir paylaşım yaptı. Engin Polat sosyal medya hesabından, "Yaşanan durumdan dolayı eşim çok etkilendi. Bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olmayacağız." mesajını paylaştı.