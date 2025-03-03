Mısır, Katar ve BM, İsrail'in, Gazze'ye tüm insani yardımı durdurmasını kınadı

Bazı Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze Şeridine tüm insani yardım girişlerine engel olmasını kınadı.

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Mısır ve Katar, israil'in kararının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söylerken, BM İnsani Yardım Yetkilisi Tom Fletcher kararı "kaygı verici" diye tarımladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kararın Hamas'ın yardım malzemelerini çalması ve bunu "terör makinesini finanse etmekte kullanması" nedeniyle alındığını söylemişti.

Bir Hamas Sözcüsü ise İsrail'in yardımları engellemesini "ucuz şantaj ve ateşkes anlaşmasına karşı bir darbe" diye tanımladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kararı "şiddetle kınanırken, uluslararası insani hukuka aykırı olduğu ve ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da İsrail'i "açlığı Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanmakla" suçladı.

Hem Katar hem de Mısır, ateşkes anlaşmasında arabuluculuk yapmıştı.

Bu arada Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da kararı kınadı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher da, sosyal medya hesabından "Uluslararası insanı hukuk açık: Hayati önemdeki, yaşam kurtaran yardımı ulaştırmamıza izin verilmeli" dedi.