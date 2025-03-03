Terör örgütü YPG, İmralı’nın çağrısına direniyor YPG yöneticisi 'İsrail masada olmalı' dedi

Abdullah Öcalan’ın “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir” çağrısı sonrası terör örgütü PKK "ateşkes ilan ettiğini" açıkladı. Örgütün Suriye uzantısı YPG ise bu çağrının ‘Suriye’de kendileriyle bir ilgisi olmadığını' söyledi. tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, YPG’nin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed'in açıklamalarını hatırlatarak, "YPG'nin İsrail’in çıkarları için çalışan bir örgüt olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor." dedi

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İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Dün ise, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası Kandil'den açıklama geldi. PKK Yürütme Komitesi, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" dedi.

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe YPG'nin İmralı'nın çağrısına neden uymadığına dair çok önemli tespitlerde bulundu. Yeşiltepe şu ifadeleri kullandı:

"YPG terör örgütünün Suriye’de uzun süredir kendine ortak aradığı, tutunacak bir dal aradığı aşikar. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı silah bırakma çağrısı bölgedeki dinamikleri değiştirdi. Yeniden şekillendirdi belki öyle söylemek lazım.

YPG /SDG LİDERİ MAZLUM ABDİ: SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL

Terör örgütü YPG lideri Mazlum Abdi’nin bu çağrıya verdiği yanıt örgütün İsrail’le olan ilişkileri uzun bir süredir konuşuluyordu. Mazlum Abdi yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısının doğrudan YPG’yi kapsamadığını belirtmişti ve muhataplarının Şam yönetimi olduğunu söylemişti.

AHMET YEŞİLTEPE: "TERÖR ÖRGÜTÜ UZUN ZAMANDIR KENDİSİNE ORTAK ARIYOR"

Ancak PKK ile YPG arasındaki organik ilişki yıllardır biliniyor. Özellikle İsrail’le kurulan ilişkiler ve destek arayışı YPG’nin bölgedeki varlığının bir çabası olarak görülüyor. Bu durum YPG’nin Kürt halkının çıkarlarından ziyade bölgedeki diğer aktörlerin politikaları doğrultusunda hareket ettiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Terör örgütü kendisine uzun zamandır kendisine ortak arıyor.YPG’nin verdiği yanıt ve örgütün İsrail ile yakınlaşması uzun zamandır konuşuluyordu.3 hafta önce İsrail basınında YPG'nin, ABD'nin bölgeden çekilmemesi için İsrail'den yardım istediğini açıklanmıştı.

İLHAM AHMED İSRAİL'İ İŞARET ETMİŞTİ

3 Şubat’ta YPG’nin dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed Ortadoğu’nun güvenliği için İsrail’in masada yer alması gerektiğini açıklamıştı. Ahmet El Şara’nın devlet başkanı ilan edildiği toplantıyı meşru görmediğini açıklamıştı. Bu aslında örgüt içinde iki başlılık ya da farklı görüşlerin olduğu düşüncesine de yol açtı.

"İSRAİL YPG'Yİ NEDEN KORUYOR?"

İsrail hemen doğusunda Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin özgül ağırlığının olduğunu bir yeni gelişmeyi istemiyor. Bölgede kendisiyle aynı yönde hareket edebilecek bir müttefik arayışı içinde.

Abdullah Öcalan tabi yaklaşık 40 yıldır süren çatışmaların sona ermesi amacıyla çağrıda bulununca, bu çağrı özellikle İsrail tarafında endişeye yol açtı. Türkiye’de ve uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı bu çağrı ama İsrail temkinli yaklaştı.

ABD’nin Suriye’den çekilme ihtimali tabi YPG’yi daha da yaklaştırdı. Alternatif destek arayışlarına yönlendirdi. Bu bağlamda İsrail’le kurulan daha yoğun istişareler iletişim kanalları örgütün varlığını sürdürme stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu durum YPG’nin Kürtler için değil aslında İsrail’in çıkarları için çalışan bir örgüt olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

"ÖRGÜT İÇİNDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU"

YPG’nin çağrıyı üzerine almaması örgüt içinde de tartışmalara neden oldu. Mazlum Abdi öncelikle olumlu bir yaklaşım öne sürdü, ancak "Bizi kapsayan bir çağrı değildir" dedi. Kendilerinin "Kürt halkının temsilcisi olduğunu" ifade etti ve bu çağrıya uymayacaklarını söyledi.

Ahmed'in sadece silah bırakmakla değil, İsrail ile işbirliği konusunda ısrarcı olmaları örgüt içinde çatlakların olduğunu gösteriyor. Silah bırakma sürecinde Şam yönetimi mi , Öcalan'ın çağrısı mı etkili olacak göreceğiz. İsrail'den destek beklemeleri örgüt içinde bir zayıflama ve yeni koruyucu arama anlayışının olduğunu gösteriyor."