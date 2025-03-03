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Suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında 123 şüpheli tutuklandı

Suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında 123 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında yakalanan 334 zanlıdan 123'ünün tutuklandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM ve mali şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu 54 ilde operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Ekiplerce yakalanan 334 şüpheliden 123'ünün tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, 4'ü hakkında adli kontrol kararının verildiği, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, hiçbir yasa dışı oluşumun milletin güvenliğini tehdit edemeyeceğini vurgulayarak, tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yerlikaya, şüpheliler hakkında "tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla cumhuriyet savcılıklarınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Operasyonlarda ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği, çok sayıda çek/senet ile dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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