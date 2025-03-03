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Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışma sonrası geri adım attı: 'İmzalamaya hazırız!'

Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışma sonrası geri adım attı: 'İmzalamaya hazırız!'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından yaptığı yeni açıklamada, "ABD ile ilişkilerimiz sürecek, değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız" diyerek dikkat çekti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin süreceğine dair güvence verdi. Zelenskiy, "ABD ile ilişkilerimizin devam edeceğine inanıyorum" diyerek stratejik iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Ukrayna'nın, değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu belirterek, ekonomik iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

"AVRUPA'DAKİ BİRLİK GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYEDE"

Londra'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine güvenlik garantilerinin sağlanması ve adil bir barışın tesis edilmesi amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti. Zelenskiy, "Gerçek barış ve güvenliğin garanti altına alınması için Amerika ile işbirliğimizi sağlam bir temele oturtmak adına Avrupa'da birlikte çalışıyoruz. Avrupa'daki birlik ve beraberlik, uzun zamandır görülmemiş bir seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

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