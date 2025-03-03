Edip Akbayram'ın cenaze töreni belli oldu! Nereye defnedilecek?

Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan usta sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi. 75 yaşındaki sevilen sanatçı dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Akbayram'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu.

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Geçirdiği zatürre hastanlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı. 52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

AİLESİ VE SEVENLERİ HASTANEYE GELDİ

Edip Akbayram'ın vefatının ardından sanatçının kızı Türkü ve eşi Ayten Akbayram ile yakınları hastaneye geldi. Sanatçının cenazesi morga götürülürken ailesi ile yakınlarının da görevlilere eşlik ettiği görüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrılan Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram, çevredeki vatandaşlarla gazetecilerin taziye dileklerini kabul etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Ayten Akbayram, acılarının taze olduğunu dile getirdi.

Şarkıcı Kubat da çok üzgün olduğunu belirterek, "Babamızdı, bir devir kapandı. Tüm müzik camiasının, ailesinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz sanatçı bir abimizdi." ifadelerini kullandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'de düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram'ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı.

Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.