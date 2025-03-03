Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime itirazının olmadığını belirterek, "Ancak ben 'daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın' görüşündeyim. Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz." dedi.

Abone ol

Yavaş, CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, yapılan anketlere göre ülke genelinde CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 olduğunu belirtti.

"Ön seçim yapılacak buna itirazım yok"

Mansur Yavaş, CHP'nin 23 Mart'ta bir sonraki genel seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçime ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben yaptığım bütün çalışmalarda şunu söylüyorum. Sayın Genel Başkanla da konuştuk. Ön seçim yapılacak, takdir kendilerinin. Buna itirazımızın olmadığını söyledim ancak ben, 'Daha üç yıl var, birazcık daha belediyelerimiz çalışsın, vatandaşların dertlerine daha çok eğilelim ki memnuniyet oranı artsın, oy oranımız artsın.' görüşündeyim. Biz, üçümüz seçim yaklaştığı zaman tekrar yan yana geliriz, tekrar her şeyi gözden geçiririz. Bu asla CHP'de bir ayrılık ya da farklılık olarak adlandırılmayacak. Ben, üstüme düşeni yapıp, CHP'nin bölünmüşlüğünü, ayrıştığını ortaya çıkaracak, bu anlama gelecek hiçbir görüntü içerisinde olmayacağımı söyledim. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü amacımız tek. Artık bu iktidarın değişmesi."

İktidarın, açıkladığı bütün politikalara muhalefeti dahil etmeye çalıştığını ama başarısız olduktan sonra yine muhalefeti suçladığını öne süren Yavaş, şunları kaydetti:

"Artık belediyelerdeki bu başarıyı gördükten sonra sürekli belediyeler üzerinden operasyon yapıp, yargı sopasını kullanmak suretiyle toplumda büyük bir korku yaratıyor. Bu nedenle değişmesi gereken iktidar varken bizler, nefsi hiçbir projenin içerisinde yer alma lüksüne sahip değiliz."