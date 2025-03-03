Mansur Yavaş harekete geçti! TSK'dan ihraç edilmişlerdi

Mansur Yavaş’tan gündem yaratacak bir hamle geldi. Tük Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Albay Alper Topsakal ve Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iki şirketinde işe başladığı ortaya çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yemin töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve ihraç edilen beş teğmenin komutanları ile ilgili harekete geçti. Yavaş, teğmenlerin ihraç edilen komutanı Albay Alper Topsakal’ı belediyenin ANFA Güvenlik şirketine genel müdür yardımcısı olarak atadı.

GÖREVE BAŞLADILAR

Sözü'nün haberine göre, Yavaş, teğmenlerle birlikte ihraç edilen Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nu da belediyenin kültürel faaliyetlerini yürüten ANKET A.Ş’ye genel müdür yardımcısı yaptı. Kısa süre önce atamaları gerçekleştirilen iki komutanın görevine başladığı ve düzenli olarak mesailerine geldiği öğrenildi. Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk’ün ise memleketine döndüğü bildirildi.

Albay Topsakal, ihracın ardından yayımladığı mesajında, “Her ne kadar üniformam çıkarılmış olsa da bundan sonra da vatanım ve milletim için çalışmaya devam edeceğim” demişti.

4 TEĞMENİ İŞE ALMIŞTI

Mansur Yavaş, 2023’te Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk rozeti takmayan teğmenlerle tartıştıkları için ordudan atılan dört teğmeni de belediye şirketlerinde işe almıştı. Teğmenlerin ABB’nin şirketleri ANFA Güvenlik, Anket A.Ş ve Belpa A.Ş’de çalıştıkları bildirildi.

TOPSAKAL GÜVENLİKTE

Siciliyle göz kamaştıran Albay Topsakal’ın çalıştığı ANFA Güvenlik şirketinin başında asker kökenli Bektaş Arslan var. 1992’den beri faaliyetini sürdüren ANFA Güvenlik’te 3 bin 800 kişi görevli. Topsakal Pençe-Kilit bölgesinde emrindeki komandolarla girilmez denilen sarp arazideki operasyonları başarıyla yönetmişti.

TÜRKOĞLU ANKET A.Ş’DE

İhraç edilen Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nun görev aldığı ANKET A.Ş Ankara’yı tanıtmak için çalışıyor. Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu 15 yıllık askerlik yaşamında 155 takdire layık görüldü. Türkoğlu, Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekâtlarında plan subaylığı yaptı, Pençe-Yıldırım operasyonunun harekât planlarını hazırladı.