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Turkcell Global Bilgi'den "Techno Camp" ile gençlere eğitim ve kariyer fırsatı

Turkcell Global Bilgi'den "Techno Camp" ile gençlere eğitim ve kariyer fırsatı

Turkcell Global Bilgi tarafından, teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençler için düzenlenen 'Techno Camp 2025 Gelişim Programı'na başvurular başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Eşsiz deneyimler yaşatan teknolojik çözüm ortağı olmak' vizyonuyla geleceğe ve teknolojiye yatırım yapmaya devam eden Turkcell Global Bilgi, Techno Camp eğitim ve gelişim programını bu yıl 5'inci kez hayata geçiriyor.

Program kapsamında katılımcılar, teknoloji, iletişim, iş geliştirme ve proje yönetimi gibi alanlarda eğitim alarak bilgi ve yetkinliklerini artırma fırsatı elde edecek. Temmuzda başlayacak ve iki ay sürecek programa, mühendislik fakültelerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle yeni mezunlar katılabilecek.

Geçen yıl 5 bin 867 başvurunun yapıldığı programdan, değerlendirmeler sonucu 45 genç faydalandı. Programa başvurular online yapılabilecek.

- 'Teknolojiye ve bunu kullanacak gençlere ihtiyacımız var'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, hızlı müşteri memnuniyeti için teknolojiye ve bunu kullanabilecek gençlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

'Eşsiz deneyimler yaşatan teknolojik çözüm ortağı olmak vizyonumuza da uygun hareket ederek teknolojiye ilgi duyan gençlerimizi Techno Camp programımıza davet ediyoruz.' ifadelerini kullanan Tuğtağ, eğlenerek öğrenme ve gelişmenin bir arada sunulduğu bir kariyer deneyimi yaşamak isteyen tüm gençlerin başvurularını beklediklerini aktardı.

Tuğtağ, 'Çeyrek asırdır müşteri memnuniyetini odağına almış ve bunda başarılı olmuş bir şirket olarak söyleyebilirim ki işimizin kalbi müşterilerimizi mutlu etmekten geçiyor. Mutlu müşteriler için ise 'hızlı müşteri memnuniyeti' sağlayabilmek gerekiyor. Buradaki 'hızlı' sıfatı için teknolojiye ve bunu kullanacak gençlere ihtiyacımız var. İşte bu sebeple 'Eşsiz deneyimler yaşatan teknolojik çözüm ortağı olmak' vizyonumuza uygun hareket ederek, teknolojiye ilgi duyan gençlerimizi sektöre kazandırmak istiyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Programla gençlerin alacakları eğitimlerle kendini geliştirirken, kurumsal hayatı deneyimleme fırsatı da bulacaklarına işaret eden Tuğtağ, 'Gençlerimize ayrıca çevik bir çalışma ortamında inovatif fikirlerini hayata geçirebilecekleri Techno Hackathon'a katılma ve şirketimizdeki uzman pozisyonlarında kariyer fırsatları da sunuyoruz. Tüm mühendis adaylarını ve yeni mezunları, Techno Camp ile güçlü ve teknolojik bir kariyere davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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