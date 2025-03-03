ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG’ın Şubat 2025 enflasyon verilerine göre, E-TÜFE aylık yüzde 3,37, yıllık ise yüzde 79,51 arttı. En yüksek fiyat artışı yüzde 6,77 ile haberleşmede görülürken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 5,38 arttı. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,59, giyim ve ayakkabı yüzde 4,24, ulaştırma yüzde 2,80, konut %2,38 yükseldi.

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Şubat 2025 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre, fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3,37 oranında artış gösterdi.

ENAG’ın hesaplamalarına göre, yıllık enflasyon ise yüzde 79,51 seviyesine ulaştı.

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Ana harcama gruplarına bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 6,77 ile haberleşme sektöründe gerçekleşti. yüzde 5,38 artış gösteren gıda ve alkolsüz içecekler grubu ikinci sırada yer aldı. Çeşitli mal ve hizmetler grubu yüzde 4,59, giyim ve ayakkabı yüzde 4,24, eğlence ve kültür yüzde 2,85, ulaştırma yüzde 2,80, konut yüzde 2,38 ve ev eşyası yüzde 2,25 oranında yükseldi.

Yönetilen yönlendirilen harcamalarda yüzde 2,10, lokanta ve otellerde yüzde 1,48 artış yaşandı. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise enflasyon rakamlarını ise bugün saat 10.00'da açıklayacak.