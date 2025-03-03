BIST 9.659
DOLAR 36,52
EURO 38,06
ALTIN 3.362,12
HABER /  GÜNCEL

ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG şubat ayı enflasyonunu açıkladı

ENAG’ın Şubat 2025 enflasyon verilerine göre, E-TÜFE aylık yüzde 3,37, yıllık ise yüzde 79,51 arttı. En yüksek fiyat artışı yüzde 6,77 ile haberleşmede görülürken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 5,38 arttı. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,59, giyim ve ayakkabı yüzde 4,24, ulaştırma yüzde 2,80, konut %2,38 yükseldi.

Abone ol

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Şubat 2025 dönemine ilişkin tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre, fiyat endeksi aylık bazda yüzde 3,37 oranında artış gösterdi.

ENAG’ın hesaplamalarına göre, yıllık enflasyon ise yüzde 79,51 seviyesine ulaştı.

İTO Ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı

Ana harcama gruplarına bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 6,77 ile haberleşme sektöründe gerçekleşti. yüzde 5,38 artış gösteren gıda ve alkolsüz içecekler grubu ikinci sırada yer aldı. Çeşitli mal ve hizmetler grubu yüzde 4,59, giyim ve ayakkabı yüzde 4,24, eğlence ve kültür yüzde 2,85, ulaştırma yüzde 2,80, konut yüzde 2,38 ve ev eşyası yüzde 2,25 oranında yükseldi.

Yönetilen yönlendirilen harcamalarda yüzde 2,10, lokanta ve otellerde yüzde 1,48 artış yaşandı. Sağlık harcamalarında ise fiyat değişimi olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise enflasyon rakamlarını ise bugün saat 10.00'da açıklayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Turkcell Global Bilgi'den "Techno Camp" ile gençlere eğitim ve kariyer fırsatı
Turkcell Global Bilgi'den "Techno Camp" ile gençlere eğitim ve kariyer fırsatı
Ünlü yazar dövmelerini sildirmek istedi kabusu yaşadı
Ünlü yazar dövmelerini sildirmek istedi kabusu yaşadı
Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağmur ve kar geliyor!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağmur ve kar geliyor!
Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışma sonrası geri adım attı: 'İmzalamaya hazırız!'
Zelenskiy, Trump ile yaşadığı tartışma sonrası geri adım attı: 'İmzalamaya hazırız!'
ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası Bitcoin resmen uçtu
ABD Başkanı Trump'ın açıklaması sonrası Bitcoin resmen uçtu
Mansur Yavaş harekete geçti! TSK'dan ihraç edilmişlerdi
Mansur Yavaş harekete geçti! TSK'dan ihraç edilmişlerdi
Edip Akbayram'ın cenaze töreni belli oldu! Nereye defnedilecek?
Edip Akbayram'ın cenaze töreni belli oldu! Nereye defnedilecek?
Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması!
Mansur Yavaş'tan ön seçim açıklaması!
Çanakkale'de tur otobüsü kaza. yaptı: Yaralılar var
Çanakkale'de tur otobüsü kaza. yaptı: Yaralılar var
Suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında 123 şüpheli tutuklandı
Suç örgütlerine yönelik "Hücre-15" operasyonlarında 123 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü YPG, İmralı’nın çağrısına direniyor YPG yöneticisi 'İsrail masada olmalı' dedi
Terör örgütü YPG, İmralı’nın çağrısına direniyor YPG yöneticisi 'İsrail masada olmalı' dedi