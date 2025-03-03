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Şubat ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon geriledi

Şubat ayı enflasyonu açıklandı yıllık enflasyon geriledi

Enflasyon, şubatta aylık bazda yüzde 2,27 olurken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 2,27 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin etmişti.

Ocak ayında enflasyon piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak, aylık bazda yüzde 5,03 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak hesaplanmıştı.

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