Medipol'den "ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanmalarında kapalı cerrahi" önerisi

Medipol Sağlık Grubu'ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aziz Çataltepe, sporcularda sıkça karşılaşılan ön çapraz bağ yırtıkları ve menüsküs yaralanmalarında, kapalı cerrahi yöntemlerle yapılan tedavilerin daha hızlı iyileşme sağladığını belirtti.

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, spor dünyasında sıkça karşılaşılan ön çapraz bağ yırtıkları ve menüsküs yaralanmaları, hızlı ve etkili şekilde tedavi edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Çataltepe, bu tür yaralanmaların diz ekleminde instabiliteye (dengesizliğe) yol açtığını belirtti.

Çataltepe, "Kapalı cerrahi yöntemler sayesinde ağrı azalırken, iyileşme süreci hızlanıyor. Menüsküs yırtıklarında ise ameliyatsız tedavi yöntemleri, uygun hastalarda etkili sonuçlar sağlıyor. Yeni nesil tedavilerle sporcular artık daha hızlı ve güçlü şekilde sahalara dönebiliyor." ifadelerini kullandı.

Ön çapraz bağın diz eklemindeki kemikleri sabit tutan sağlam bir bağ olduğu bilgisini paylaşan Çataltepe, "Futbol gibi zorlayıcı sporlar, dizin ani dönmesine neden olarak ön çapraz bağın kopmasına yol açabilir. Bu tür yaralanmalar özellikle halı saha maçlarında sıklıkla yaşanmaktadır. Atroskopik dediğimiz kapalı cerrahi yöntemle kopmuş ön çapraz bağları tamir ediyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle daha az kemik işlemi gerektiren tekniklerle ağrıyı azaltıyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Menüsküs yaralanmalarında ameliyatsız çözümler

Menüsküs yaralanmalarına da değinen Çataltepe, bu yapının dizdeki kıkırdakları koruyan amortisör görevi gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ev hanımlarında bile sıkça gördüğümüz menüsküs yırtıklarını, çoğu zaman fizik tedavi, PRP ve egzersiz gibi yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Ameliyat gerektiren durumlarda kapalı cerrahi yöntemlerin sağladığı konforlar bulunuyor. Kamera giriş yeri dışında dikiş izi olmuyor. Bu da daha az ağrı, daha erken iyileşme ve rehabilitasyon sağlıyor. Menüsküs yırtıklarında tedavi süreci yırtığın büyüklüğüne göre değişmektedir."