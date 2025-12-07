BIST 11.007
Soğuk hava kalp krizi riskini artıyor! Kışın kalbinizin yükünü artırmayın

Kış aylarında düşen hava sıcaklıkları, kalp damar sağlığı için ciddi bir sınav niteliğinde. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, “Soğuk hava damarları büzüştürerek kalbin iş yükünü artırır” dedi ve stentli, bypasslı veya hipertansiyonu olan hastalar için hayati uyarılarda bulundu.

Kalp krizi vakalarının kış aylarında artış göstermesi tesadüf değil. Konuyu fizyolojik etkileriyle ele alan Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, “Soğuk havalar kalp damarlarını etkileyerek kriz riskini artırabilir, özellikle kalp hastalarının bu dönemde kendilerini korumaları çok önemli” dedi.

KRİZİ TETİKLEYEBİLİR!

Kış aylarında kalp krizi vakalarının artış gösterdiğini, ancak bunun özellikle risk gruplarını ilgilendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Hökenek, “Sağlıklı bir bireyseniz, yani kalp damarlarınızda herhangi bir sorun yoksa, kalp yetmezliği veya tansiyon hastalığınız bulunmuyorsa, soğuk havaya çıkmanızda sakınca yok. Hatta soğuk havada tempolu egzersiz bile yapılabilir” dedi. Soğuk havalarda damarların daraldığını, tansiyonun yükselebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, “Tansiyon hastalarında özellikle kış aylarında su ve tuz tutulumuna bağlı tansiyon krizleri görülebiliyor. Bu da kalbi zorlar ve kalp damar hastalığı olanlarda kalp krizi riskini artırır. Grip, zatürre, influenza gibi enfeksiyonların artması da kalp hastalarında durumu ağırlaştırabilir” uyarısında bulundu.

KAPALI ORTAMLARDA MASKE ÖNERİSİ

Soğuk havanın doğrudan hastalık yapmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hökenek, “Soğuk hava sizi hasta etmez ama kapalı ortamlarda enfekte kişilerden mikrop kapabilirsiniz. Özellikle kalp damar hastalığı olan kişilere, metrolar veya toplu alanlarda maske takmalarını öneriyoruz” dedi. Kalp ve tansiyon hastalarının mevsim geçişlerinde düzenli kontrollerini yaptırmaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Hökenek, “Sıcak havalarda tansiyon düşebilir, ilaç ihtiyacı azalabilir. Kışın ise tam tersi bir durum yaşanabilir. Bu yüzden hastalar mutlaka belirli aralıklarla kalplerini ve tansiyon değerlerini kontrol ettirmelidir” ifadelerini kullandı.

