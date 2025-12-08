Vatandaşlar aktarlara akın ediyorlar ama... Kış çayı tüketimine dikkat!

Carter, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ihlamur ve adaçayı gibi bitkilerde doğal antioksidanlar bulunuyor. Bu tür içecekler, soğuk havalarda bağışıklık sistemini destekleyen hafif ama etkili bir koruma sağlar. Ancak en önemli nokta, bunların bir tedavi değil, destekleyici bir yöntem olduğunun unutulmamasıdır.”