OtoPriz'den elektrikli araç kullanıcılarına kazandıran kampanya

OtoPriz, avantajlı kampanyalarla elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlamaya devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ramazan ayına özel yeni kampanyasını paylaşan OtoPriz, Ziraat Bankası'nın Bankkart kullanıcılarına 1 - 31 Mart tarihleri arasında yapacakları her şarj harcamaları için yüzde 10 Bankkart Lira kazandırıyor.

Kampanya kapsamında, şirket, OtoPriz şarj istasyonlarında yapılan harcamaların yüzde 10'u tutarında Bankkart Lirayı iade ediyor. Kullanıcılar, kampanya süresince toplam 500 liraya kadar Bankkart Lira kazanma şansı yakalıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, alışveriş öncesinde Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya kısa mesaj üzerinden kampanyaya katılım sağlanması gerekiyor. Ardından şarj harcaması tamamlandığında kazanılan Bankkart Liralar da anında kullanıcının hesabına geçiyor ve 7 Mayıs'a kadar kullanım geçerliliğini koruyor.