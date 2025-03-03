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Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek

Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek

Sanatçı Özcan Deniz hakkında "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Özcan Deniz hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın; Sarıyer Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içerisinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine başlatıldığı belirtiliyor.

Ünlü sanatçı, "İmar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla 5 Mart'ta ifade verecek.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e karşı korunma talebinde bulunmuştu. 

SAĞLIK SORUNLARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunları ve ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemden Özcan Deniz, bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sanatçı Özcan Deniz hakkında Sarıyer, Uskumruköy'de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tespiti üzerine 'İmar Kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından' soruşturma başlatıldı. Özcan Deniz savcılıkça ifadesinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sanatçı Özcan Deniz hakkında yapılan açıklama şöyle:

'Sarıyer İlçesi Uskumruköy de bulunan ve sit alanı içeresinde kalan arazideki üç adet villaya ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanına çevrildiği tesbiti üzerine İmar Kirliliğine neden olma ve Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Özcan Deniz şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmak üzere 05.03 2025 Çarşamba günü saat 10.30 Cumhuriyet Başsavcılığı imar suçları bürosuna ifadeye çağrılmıştır.

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