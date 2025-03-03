Şubat ayı enflasyonu yüzde 39,05 olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek, maliye ve gelir politikalarının etkisini vurguladı, "Enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz." dedi.

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Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 39,05, aylık yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Sonucu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabında açıklama yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandI:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu.

Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."