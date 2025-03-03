Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı Sergen Yalçın'dan flaş iddia: "Yüzde 99 şampiyon olur"

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken Galatasaray'ın puan kaybı ve Fenerbahçe'nin kazanmasıyla zirve yarışında hesaplar değişti. Spor yorumcusu Sergen Yalçın, iki takım arasındaki yarışı değerlendirdi.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 26. haftada Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılması ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0'la geçmesiyle zirvede puan farkı 4'e düştü. Galatasaray 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe puanını 61'e yükseltti.

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, sarı - kırmızılılar ile sarı - lacivertliler arasındaki şampiyonluk yarışı için EKOL TV'de dikkat çeken bir kehanette bulundu.

İşte Yalçın'ın yorumları:

"Mümkün değil demiştim"

"Okan Hoca'yı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi herhalde, hamlelerden dolayı yüklendiler. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı? Avrupa'da zaten bir başarı yok. Galatasaray, Young Boys'a elendi. Tamam bu ciddi bir problem. Elendiği takım, Galatasaray seviyesinde değil. AZ de Galatasaray'ı eledi. Kupayı alacağız, final oynayacağız diye cümle kurarsan... Galatasaray'ın bu kadroyla final oynaması mümkün değil demiştim."

"Çok yetenekli deniyor, yok"

"Nerede sağ kenar, nerede sol kenar? Konuşalım. Çok yetenekli oyuncular var deniyor, nerede? Hocam yok yok! Galatasaray devre arasında ne yapmalı dediniz, ben kenar oyuncusu alsınlar dedim. Kenar oyuncusu yok dedim. Galatasaray'da performanslar maksimum seviyede, biraz aşağı düşünce bu oyuncular çekilmez."

"Galatasaray 3 daha yerdi"

"Son 6 maç 1 galibiyeti var Galatasaray'ın. Fenerbahçe maçı 0-0, Konya maçı 0-0, Kasımpaşa maçı 3-3. Galatasaray'ın 3 yediğine bakma, 3 daha yerdi."

"Fenerbahçe, Galatasaray gibi değil"

"Bir eleştiri olacaksa Galatasaray ile ilgili; şampiyonluğa oynuyorsun 3 tane yiyorsun, 3-4 tane daha yersin. Bu çok büyük problem. Galatasaray, gidip AZ'den de 4 tane yedi. Ciddi bir savunma sorunu var. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe, takım savunmasını çok iyi yapıyor ve pozisyon vermiyor."

"Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'de"

"Galatasaray, puan olarak 4 puan önde ama Fenerbahçe, psikolojik önde. Psikoloji Fenerbahçe'de. Dikkat et Fenerbahçe'ye, pozisyon vermedi Antalayaspor'a. 30'da bitti maç. 30'dan sonra niye izledik, bilmiyorum. Herkes uyudu. Fenerbahçe için o kadar rahat bir maç oldu ki... Kazana kazana Fenerbahçe'nin güveni gelmiş. Kalite farkı bu."

"Galatasaray yine zorlanır"

"Galatasaray zorlanıyor. Eğer bu süreci Okan Hoca toparlayamazsa yine zorlanır. Galatasaray 8-10 puan arası kaybedebilir. Beşiktaş deplasmanı var. Trabzon deplasmanı var. Eyüp deplasmanı var. Eyüpspor, Samsunspor düşüşte. Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarından Galatasaray 6 puan çıkarırsa moralleri toplanır. Galatasaray amma deplasmana gidecek. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Samsun deplasmanlarına nasıl gideceği de önemli."

"Fenerbahçe'nin çok da zor maçı yok"

"Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerekiyor ama çok da zor maçları yok, baktım. Galatasaray böyle oynarsa fikstür avantajı devreye girer. Fenerbahçe'nin içerideki Trabzon maçı zor. Büyük takım, büyük maç oynayacaksın. İçeride Beşiktaş, dışarıda Başakşehir maçları var. Fenerbahçe'nin Samsunspor ve Bodrum maçları kolay değil, Sivasspor zor, sonra Gaziantep maçı var. Başakşehir deplasmanı kolay değil, kim rahat kazanmış, elini kolunu sallayarak kazanamazsın, zordur o maçlar. Çok ileriyi de konuşmamak lazım. Şu 3-4 maçtan alınacak puanlar da önemli."

Şampiyonluk ve yabancı hakem kehaneti

"Fenerbahçe kalan bütün maçlarını kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur. Şampiyonluk yarışında işler son 2 maça kalırsa sıkıntılı olur, yabancı hakemler gelir. Son 3 maça Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda girebilir. Son 3 maça eşit girilirse artık Allah bilir."