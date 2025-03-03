MediaMarkt Türkiye'den doğaya önemli hizmet

MediaMarkt Türkiye, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 2024 Mayıs'tan bu yana 858,49 kilogram kahve posasını ileri dönüşümle döngüsel ekonomiye kazandırdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin veri odaklı atık yönetimi çözümleri sunan sosyal girişimi Wastespresso ile geçen yıl işbirliği yapan MediaMarkt Türkiye, kahve posalarını ileri dönüştürerek birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyo malzemelere dönüştürüyor.

Geçen yıl MediaMarkt Türkiye Genel Merkezi'nde "Daha İyiye" sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında başlayan ileri dönüşüm projesi kapsamında 2024 Mayıs'tan bu yana 858,49 kilogram kahve posası ileri dönüşümle döngüsel ekonomiye kazandırıldı.

Projeye, şirketin Türkiye'deki ilk konsept mağazası İstanbul Marmara Park MediaMarkt Tech Arena mağazası da dahil oldu. Mağazada, ocak ayı boyunca 37,26 kg kahve posası toplanarak ileri dönüştürüldü. Bu sayede, bir evin yaklaşık bir haftalık elektrik tüketimine eşdeğer karbon salımının önüne geçilerek çevresel etkileri azaltmaya katkı sağlandı.

MediaMarkt Türkiye Genel Merkezinde başlayarak mağazalara taşınan ileri dönüşüm projesine, MediaMarkt Türkiye'nin katıldığı etkinlikler de dahil edilerek etkinlik süresince ikram edilen kahvelerin posaları da ileri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzenli olarak toplanan kahve posaları ileri dönüştürülerek birçok sektörün kullanımına uygun sürdürülebilir biyo-malzeme elde ediliyor. İleri dönüştürülmüş ürünler arasında ısıya ve yıkamaya dayanıklı çok kullanımlık bardaklar, biyobozunur pipet, kahve posaları ve atıl talaşlardan üretilen levhalar yer alıyor.

Döngüsel ekonomiye fayda yaratan işbirliğini hayata geçiren MediaMarkt Türkiye, gelecek dönemde diğer mağazalarını da projeye dahil etmeyi planlıyor.