Benzine dev indirim: Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak

Benzine 1,15 TL indirim bekleniyor. Fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.

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Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 4 Mart 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatına 1,15 TL indirim uygulanacak. Bu indirimin, gece yarısından itibaren geçerli olacağı ve doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Motorin fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik beklenmezken, LPG fiyatlarının bölgesel farklılıklar gösterebileceği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMA VE AKARYAKIT FİYATLARINA ETKİSİ

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son haftalarda gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansımaya başladı. Özellikle Brent petrol fiyatlarının düşmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların stabil hale gelmesi, akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oldu.

Sektör yetkilileri, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında büyük bir artış olmadığı takdirde, akaryakıt fiyatlarında yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

ŞEHİR ŞEHİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim öncesinde ve sonrası için büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46,44 TL

Motorin litre fiyatı: 46,58 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46,27 TL

Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları



Benzin litre fiyatı: 46,98 TL

Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,35 TL

Motorin litre fiyatı: 47,66 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL