BIST 10.013
DOLAR 36,47
EURO 38,09
ALTIN 3.363,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

11 yıl önce eşini öldürdü! Kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
11 yıl önce eşini öldürdü! Kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 11 yıl önce eşini öldüren ve kırmızı bültenle aranan firari zanlı operasyonla yakalandı.

Abone ol

Bağlar Mahallesi'ndeki evlerinde 7 Mayıs 2014'te eşi F.P'yi av tüfeğiyle öldürüp Irak'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan C.P'nin, yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Firari cinayet zanlısı C.P'nin aynı mahallede ikamet eden ağabeyinin evinde olduğu belirlendi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda C.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine dev indirim: Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak
Benzine dev indirim: Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı Sergen Yalçın'dan flaş iddia: "Yüzde 99 şampiyon olur"
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı Sergen Yalçın'dan flaş iddia: "Yüzde 99 şampiyon olur"
Ülker sürdürülebilirlikte yine zirvede
Ülker sürdürülebilirlikte yine zirvede
Uzmanlardan iftar ve sahurda sağlıklı beslenme önerileri
Uzmanlardan iftar ve sahurda sağlıklı beslenme önerileri
MediaMarkt Türkiye'den doğaya önemli hizmet
MediaMarkt Türkiye'den doğaya önemli hizmet
Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı
Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı
İsrail’in futboldan men edilmesi için küresel çağrı güçleniyor
İsrail’in futboldan men edilmesi için küresel çağrı güçleniyor
Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek
Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek
Barcelona liderlik koltuğuna oturdu İnter kritik virajı az hasarla atlattı
Barcelona liderlik koltuğuna oturdu İnter kritik virajı az hasarla atlattı
Şimşek: Dezenflasyon politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız
Şimşek: Dezenflasyon politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Medipol'den "ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanmalarında kapalı cerrahi" önerisi
Medipol'den "ön çapraz bağ ve menüsküs yaralanmalarında kapalı cerrahi" önerisi