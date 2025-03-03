11 yıl önce eşini öldürdü! Kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 11 yıl önce eşini öldüren ve kırmızı bültenle aranan firari zanlı operasyonla yakalandı.Abone ol
Bağlar Mahallesi'ndeki evlerinde 7 Mayıs 2014'te eşi F.P'yi av tüfeğiyle öldürüp Irak'a kaçan ve kırmızı bültenle aranan C.P'nin, yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Firari cinayet zanlısı C.P'nin aynı mahallede ikamet eden ağabeyinin evinde olduğu belirlendi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda C.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.